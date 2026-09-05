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Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video

05 settembre 2026 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un barchino con a bordo otto migranti, arrivato a velocità sostenuta, secondo quanto raccontano alcuni presenti all'Adnkronos, ha tentato intorno alle 15 di sbarcare sulla spiaggia dello stabilimento El Tiburon Beach di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Alla reazione dei bagnanti, accorsi verso il barchino che si avvicinava alla battigia minacciando gli otto a bordo, lo scafista ha invertito la rotta ed è partito a tutta velocità verso Cagliari. “Stava per succedere un altro incidente come quello di Tuarredda”, racconta un bagnante, facendo riferimento all'episodio del 16 agosto scorso, quando una turista che stava facendo il bagno fu travolta da un'imbarcazione di migranti, rischiando di annegare e riportando gravissime ferite. Lo scafista, un 28enne algerino, è stato arrestato. “Ormai è tutto fuori controllo – afferma Massimo Vargiu, segretario provinciale del Siulp - si è rischiata l'ennesima tragedia sulle coste di Santa Margherita, siamo sconcertati che le imbarcazioni a motore riescano ad arrivare fino a riva con il motore acceso. Evidentemente sulle nostre coste non c'è nessun controllo, la sicurezza e l'ordine pubblico dove stanno? I cittadini in vacanza o al mare devono sentirsi sicuri e tutelati”. Solo nella giornata di oggi si sono registrati 20 sbarchi nel Sulcis e nel Sud Sardegna.

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migranti santa margherita pula migranti news cagliari news cronaca news
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