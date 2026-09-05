I fratelli Gallagher, come nella migliore tradizione delle superstar alla Mostra del Cinema, sono arrivati per ultimi sul tappeto rosso della première del documentario 'Oasis: Don't Look Back in Anger' e hanno sorpreso tutti rinunciando al tradizionale ingresso laterale in auto. Mentre sul red carpet risuonavano le note di 'Champagne Supernova' e 'Wonderwall', Liam e Noel sono usciti direttamente dal foyer della Sala Grande, dirigendosi subito verso i fan in visibilio, in attesa da ore, muniti di foto, poster e magliette e bandiere del Manchester City. L'apparizione, in un punto inaspettato del red carpet, ha scatenato una vera e propria invasione di campo da parte di fotografi e operatori, che si sono affrettati a riprendere i due fratelli di Manchester. Una volta riportato l'ordine, i Gallagher si sono concessi a lungo ai flash dei fotografi. Una folla oceanica ha assistito alla passerella dei due fratelli più famosi del rock britannico, paralizzando l'intero lungomare del Lido, nel tratto che costeggia il Palazzo del Cinema.