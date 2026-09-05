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Serie A, oggi Roma-Atalanta - Diretta

I giallorossi affrontano la Dea nella terza giornata di campionato

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
05 settembre 2026 | 20.03
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Big match all'Olimpico. Oggi, sabato 5 settembre, la Roma sfida l'Atalanta - in diretta tv e streaming - nella terza giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con due vittorie in altrettante partite, entrambe per 4-0, contro Fiorentina e Lecce, così come la Dea di Sarri, subentrato a Palladino dopo aver lasciato la Lazio, che ha battuto il Sassuolo all'esordio per 2-1 e poi il Bologna per 1-0.

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma affronterà il Torino in trasferta mentre l'Atalanta ospiterà il Cagliari.

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