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Emanuele Rizzi

Emanuele Rizzi

Capo Servizio Sport e Web

Emanuele Rizzi è un giornalista con una lunga e solida esperienza nel panorama dell’informazione nazionale. Ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90 nelle testate regionali, tra cui il Corriere Laziale, dove ha sviluppato le basi della professione. Successivamente è approdato a realtà editoriali di rilievo nazionale come Il Giornale, ampliando competenze e prospettive. Tra il 2000 e il 2001 ha fatto parte dell’ufficio stampa dell’AS Roma, maturando un’importante esperienza nella comunicazione sportiva. In seguito è entrato in Adnkronos, inizialmente nella redazione Cronaca, per poi specializzarsi nello sport.

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