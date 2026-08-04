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Europei fondo, Wellbrock oro nei 10 km, poi Betlehem e Klemet, Paltrinieri 4°

La rimonta finale non è bastata al campione azzurrio per salire sul podio

Florian Wellbrock e David Betlehem - Ipa
Florian Wellbrock e David Betlehem - Ipa
04 agosto 2026 | 12.27
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Si ferma ai piedi del podio la rimonta finale di Gregorio Paltrinieri che chiude quarto nella 10 km agli Europei di nuoto di fondo nella Senna. L'oro va al tedesco Florian Wellbrock, argento all'ungherese David Betlehem e bronzo al tedesco Oliver Klemet.

Il campione tedesco Florian Wellbrock conquista quindi il titolo europeo grazie ad una rimonta decisiva nell'ultimo giro dopo essere sembrato in difficoltà sul forcing di David Betlehem, e chiude in 1h55'18"3 davanti all'ungherese (1h55'20"5) e al connazionale Oliver Klemet (1h55'24"8). Quarto Gregorio Paltrinieri in 1h55'34"8, in recupero dall'ottava posizione.

Quinto Marcello Guidi in 1h55'36"7, settimo Andrea Filadelli in 1h55'46"8. Alle 14:30 scatta la dieci chilometri femminile con il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton pronte a difendere i colori azzurri nelle acque della Senna.

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Nuoto Europei fondo 10 km
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