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Crisi Ceuta, Piantedosi: "Solidarietà alla Spagna, controlli alla frontiera non sono contro Madrid"

L'intervento in videoconferenza al Consiglio Affari Interni informale

Ceuta - (Afp)
Ceuta - (Afp)
04 agosto 2026 | 12.56
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha iniziato il proprio intervento nel Consiglio Affari Interni informale in videoconferenza esprimendo "sincera solidarietà" alla Spagna per quanto è accaduto a Ceuta.

"Desidero in primo luogo - ha detto, secondo il testo dell'intervento - esprimere al governo spagnolo la sincera solidarietà dell’Italia. Vorrei al contempo chiarire in modo netto la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime: non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner".

"È una scelta, di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come avvenuto in tantissimi altri casi".

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