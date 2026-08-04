Naziskin assaltano a Sofia albergo che ospita adolescenti italiani ebrei: "Insulti e minacce"

Adolescenti ebrei italiani e i loro educatori sono stati aggrediti verbalmente da naziskin a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, urlando 'Sieg Heil!'. Condanna della Comunità ebraica di Roma.

Adolescenti ebrei italiani e i loro educatori sono stati aggrediti verbalmente da naziskin a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, urlando 'Sieg Heil!', secondo quanto si apprende, hanno cercato di forzare l’ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma.

“I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l’ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla 'Sieg Heil!' di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l’ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma", ha sottolineato Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma condannando l'episodio.

"Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l’intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi - prosegue - La Comunità ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell’Unione europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest’aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti”.