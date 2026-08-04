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Mondiali di Atletica a Roma, ok dal Governo alla garanzia di finanziamento

Il presidente Fidal: "Adesso si apre la partita conclusiva, quella in cui ci misureremo con le altre candidate per l’assegnazione della manifestazione, ma ci presenteremo forti dell’appoggio del Paese”

Stefano Mei presidente Fidal - Ipa
Stefano Mei presidente Fidal - Ipa
04 agosto 2026 | 13.08
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

E' arrivato il via libera da parte del Governo alla garanzia del finanziamento, unitamente agli altri soggetti istituzionali, per la candidatura di Roma ad ospitare i Campionati del mondo di atletica leggera del 2029. L’esito positivo dell’iter è stato reso noto dal presidente federale della Fidal Stefano Mei, al termine di un incontro avvenuto a Roma con i ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze). 

Il percorso della candidatura di Roma -ha spiegato il presidente Mei- ha rispettato tutti i passaggi istituzionali, nei tempi e nei modi previsti. Sono felice che sia stata riconosciuta la bontà del lavoro svolto fin qui, e il supporto del Governo, a cui va il grande ringraziamento di tutta l’Atletica Italiana, conferisce al progetto la necessaria solidità. Adesso si apre la partita conclusiva, quella in cui ci misureremo con le altre candidate per l’assegnazione della manifestazione: confronto sicuramente difficile, dall’esito tutt’altro che scontato, ma al quale ci presenteremo forti dell’appoggio del Paese”.

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Mondiali Atletica Roma Campionati del mondo
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