Big match in Serie A. Oggi, sabato 5 settembre, l'Inter ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - a San Siro nella terza giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, arriva al match a punteggio pieno dopo aver battuto nelle prime due giornate Monza e Cagliari, mentre quella di Allegri ha vinto all'esordio con il Genoa per poi essere sconfitta in casa dal Como.