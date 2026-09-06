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Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'

06 settembre 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un completo scuro, giacca e pantalone, con una camicia bianca e occhiali neri: così la leggendaria Susan Sarandon è arrivata alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia per presentare 'The Echo Chamber', opera in Concorso di Andrea Pallaoro. Insieme all'attrice e al regista, sono arrivati alla darsena del Palazzo del Casinò gli attori Alicia Vikander, che ha scelto di indossare un outfit chiaro composto da una gonna corta e una canottiera con balze e merletti, e Luca Marinelli con jeans bianchi e giacca color crema. A dare colore, una bandana rossa al collo.

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susan sarandon luca marinelli alicia vikander venezia 83 venezia 2026
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