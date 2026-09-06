Un completo scuro, giacca e pantalone, con una camicia bianca e occhiali neri: così la leggendaria Susan Sarandon è arrivata alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia per presentare 'The Echo Chamber', opera in Concorso di Andrea Pallaoro. Insieme all'attrice e al regista, sono arrivati alla darsena del Palazzo del Casinò gli attori Alicia Vikander, che ha scelto di indossare un outfit chiaro composto da una gonna corta e una canottiera con balze e merletti, e Luca Marinelli con jeans bianchi e giacca color crema. A dare colore, una bandana rossa al collo.