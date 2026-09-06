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'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video

06 settembre 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
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La Fenice, per una sera, ha ballato al ritmo di "La La Land". Damien Chazelle ha ancora negli occhi e nella voce l'emozione della serata appena trascorsa. Dieci anni dopo la première mondiale di 'La La Land' alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il regista americano è tornato nella città che per prima aveva accolto il suo film, questa volta per assistere a una nuova vita della sua opera: non più soltanto sullo schermo, ma accompagnata dal vivo dalla musica di Justin Hurwitz, eseguita nella cornice del Teatro La Fenice. "L'orchestra è stata davvero straordinaria", ha detto Chazelle all'Adnkronos al termine dell'esecuzione

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