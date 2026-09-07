"Abbiamo chiesto alla procura di Roma di mettere insieme la mia causa penale contro Ranucci con quella civile perché vogliamo accesso a tutti i suoi messaggi per provare che la sua non era un'inchiesta giornalistica ma un attacco politico per fare male a me, per screditare il presidente Trump e per creare problemi nelle relazioni tra il mio presidente e Giorgia Meloni". Queste le parole di Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, intercettato dall'Adnkronos a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Sono stato una vittima di Ranucci - ha aggiunto Zampolli, al centro di un'inchiesta della trasmissione Report per i suoi stretti legami con Donald e Melania Trump - io non minaccio le persone, mi ha fatto molto male e sto aspettando che la giustizia lo metta al suo posto. Quello che è uscito su di lui è ancora niente, ci sono tante cose che non sono ancora uscite". (di Fabrizio Rostelli)