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Trapani, crolla balcone a Mazara del Vallo: morta una donna

L'incidente in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul terrazzino nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Disposto in via precauzionale lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile

Il balcone crollato - (Vigili del fuoco)
Il balcone crollato - (Vigili del fuoco)
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09 settembre 2026 | 08.01
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove una donna è morta a causa del crollo della soletta in cemento armato di un balcone. L'incidente si è verificato martedì sera in via Raffaele Castelli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sul balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. In via precauzionale, viste le precarie condizioni statiche dell’edificio, è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile. Gli sfollati sono stati trasferiti in una struttura ricettiva.

L'area resta interdetta e il Comune emetterà a breve un'ordinanza di divieto di accesso alle abitazioni fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza.

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trapani news mazara del vallo balcone morta donna mazara del vallo morta donna crollo balcone cronaca news
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