circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La coppia più attesa del Lido è arrivata sul red carpet. Penélope Cruz e Javier Bardem hanno sfilato per la prima di 'Bunker', il nuovo film di Florian Zeller in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice ha scelto un abito lungo rosso con spalline sottili e un profondo spacco, mentre lui ha indossato un elegante smoking scuro. A sorpresa i due hanno calcato il tappeto rosso separatamente. Solo di fronte alla calorosa insistenza dei fotografi, Cruz e Bardem si sono finalmente riuniti per posare insieme, mandando in delirio i fan. Con loro anche il regista Florian Zeller e il cast con Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Penelope Cruz Javier Bardem venezia 2026 venezia 83
Vedi anche
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza