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Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"

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08 settembre 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
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"Il sangue serve ogni giorno, non solo quando arriva un'emergenza". È l'appello del presentatore Massimiliano Ossini che invita i cittadini a partecipare alla giornata straordinaria di raccolta del sangue, giovedì 10 settembre dalle 8.30 in piazza Mastai, a Roma. All'iniziativa, promossa da Adnkronos e Avis, saranno presenti il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Le associazioni fanno un lavoro enorme, ma senza di noi non possono bastare. Se potete, donate. Donare richiede poco tempo, ma può significare moltissimo".

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video emergenza sangue Massimiliano Ossini raccolta sangue Adnkronos Avis giovedì 10 settembre Piazza Mastai Roma donazione
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