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Ucraina, Musk attacca Kiev: "Ha usato Starlink per uccidere"

Il magnate: "Senza i satelliti di SpaceX, l'Ucraina crollerebbe subito. Ma non è una minaccia". Trump: "Ho parlato con Elon"

Elon Musk - (Fotogramma)
Elon Musk - (Fotogramma)
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25 ottobre 2026 | 00.14
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

"L'Ucraina ha sfruttato Starlink per uccidere. Non si può fare". Elon Musk punta il dito contro Kiev per l'uso della rete satellitare offerta dalla sua compagnia SpaceX. I satelliti Starlink sono essenziali per le operazioni militari dell'Ucraina nella guerra contro la Russia. Negli ultimi giorni, il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato un rallentamento del servizio, che ora pare tornato alla normalità. Ora la velocità è esattamente al livello di cui abbiamo bisogno - scrive il presidente ucraino su Telegram - Il ripristino è iniziato nella notte" tra venerdì e sabato e nelle prime ore di ieri "la velocità era a un livello sufficiente per l'utilizzo".

Ufficialmente non è chiaro chi, negli Stati Uniti, abbia deciso di 'spegnere' parzialmente il servizio. Donald Trump conferma di aver parlato con Musk ma non svela il contenuto della conversazione: "No, non posso". Il presidente si proietta per un attimo allo scenario post-guerra: "Certamente faremo affari con l'Ucraina e con la Russia dopo la fine di questo conflitto".

Decisamente più loquace Musk con un lungo post su X. "L'uso di Starlink, un servizio commerciale civile, per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone non è mai stato consentito, né dovrebbe esserlo", la premessa del magnate. "Starshield, un sistema diverso, è controllato dal governo degli Stati Uniti. Ciò che decidono di fare spetta a loro", dice Musk, che pare attribuire ogni decisione finale alla Casa Bianca e, quindi, a Trump.

Per il numero 1 di SpaceX, da tempo contrario alla fornitura di armi a Kiev, ci sono paletti chiari: "L'esercito ucraino ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone. Quella falla" del sistema "è stata chiusa la settimana scorsa. Starlink rimane cruciale per la difesa dell'Ucraina, poiché è l'unico sistema che non può essere disturbato o distrutto, almeno per ora. Se Starlink venisse spento, il fronte ucraino collasserebbe immediatamente", dice Musk evidenziando il ruolo fondamentale dei satelliti nelle strategie di Kiev.

"Questa non è una minaccia, è semplicemente un'affermazione di fatto", si affretta a precisare. I satelliti di SpaceX, ricorda, hanno avuto un ruolo centrale sin dalle prime fasi della guerra: "Starlink è stato anche cruciale per impedire alla Russia di sopraffare l'Ucraina nei primi giorni della guerra, poiché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano stati distrutti o disturbati dalla Russia. SpaceX ha fatto di più per difendere l'Ucraina di qualsiasi altra azienda privata sulla Terra. Ha fatto nettamente di più", dice respingendo le accuse di chi lo giudica ostile all'Ucraina. "Detto questo, non provo che disprezzo assoluto per gli infervorati guerrafondai che fanno la morale e spingono per un massacro senza fine, senza offrire nessuna soluzione realistica al conflitto. Che voi possiate bruciare all'inferno", conclude.

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