Avvocate pronte a difendere altre donne, battaglie legali e temi che guardano direttamente al presente. È il cuore della serie 'All's Fair', che torna dal 4 novembre su Disney+ con la seconda stagione, presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma dalle protagoniste Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. Tra diritti civili, disuguaglianze di genere e responsabilità pubblica delle celebrità, le attrici nell'intervista all'Adnkronos hanno riflettuto sulle ingiustizie che ancora oggi colpiscono le donne. (di Lucrezia Leombruni).