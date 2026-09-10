"Ogni anno affrontiamo questa emergenza. Nei primi sei mesi del 2026 le donazioni all'interno della nostra regione sono aumentate dell'1%, ma è cresciuto del 2% anche il fabbisogno. L'aumento della generosità non ha purtroppo potuto sopperire al fabbisogno". Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha partecipato questa mattina a Roma, alla raccolta di sangue straordinaria aperta a tutti i cittadini organizzata dall'Adnkronos, in collaborazione con Avis Roma, nella sede del Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai.