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Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video

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10 settembre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
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"Ogni anno affrontiamo questa emergenza. Nei primi sei mesi del 2026 le donazioni all'interno della nostra regione sono aumentate dell'1%, ma è cresciuto del 2% anche il fabbisogno. L'aumento della generosità non ha purtroppo potuto sopperire al fabbisogno". Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha partecipato questa mattina a Roma, alla raccolta di sangue straordinaria aperta a tutti i cittadini organizzata dall'Adnkronos, in collaborazione con Avis Roma, nella sede del Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai.

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