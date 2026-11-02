I sindaci di New York Zohran Mamdani e di Roma Roberto Gualtieri sono protagonisti di un esilarante video per promuovere una partnership tra il comune di NY e la storica Metropolitan Opera House. L'iniziativa mette a disposizione 70mila biglietti gratuiti per gli abitanti di New York. Nella serie di gag, Mamdani canta 'Bella Ciao' ma viene interrotto da Gualtieri, che gli consiglia di lasciare il canto ai professionisti. E poi il sindaco di Roma fa diverse allusioni all'antica Roma: da come si scrive 70mila in numeri romani alla parafrasi dell'espressione latina 'veni, vidi, vici' che lui modifica in 'veni, vidi, free-ci' (che starebbe per 'venni, vidi, gratis'.