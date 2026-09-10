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Maltempo, un morto nel Senese. Una donna annega in auto a Udine

A Sinaluga una donna è deceduta in casa a causa del forte vento e della pioggia

Roma allagata - Ipa/Fotogramma
Roma allagata - Ipa/Fotogramma
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10 settembre 2026 | 19.45
Sara Di Sciullo
LETTURA: 2 minuti

Sale a due il conto dei morti per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuto oggi, giovedì 10 settembre, sull'Italia. Una donna è deceduta a Sinalunga in provincia di Siena proprio a causa del maltempo nella zona. A darne notizia sul profilo Fb lo stesso Comune di Sinalunga: "Purtroppo, si deve registrare il decesso di una donna, avvenuto all’interno della propria abitazione durante l’evento atmosferico. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Il Comune si stringe intorno alla famiglia per in tragico accadimento".

Il Comune sottolinea che si sono verificati "forte vento, violente raffiche e pioggia intensa". "Le condizioni meteorologiche hanno provocato ingenti danni al Palazzetto dello Sport, che ha subito lo scoperchiamento e la rottura dei vetri. Risulta inoltre danneggiato il campanile del Convento di San Bernardino - continua - Sono stati scoperchiati e danneggiati tetti di abitazioni private e attività, mentre si sono registrate numerose cadute di cornicioni, alberi, rami e detriti, che hanno determinato l'interruzione di diverse strade".

Il Comune di Sinalunga ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare gli interventi e monitorare costantemente la situazione. "Gli operai comunali e gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati nelle operazioni di emergenza per liberare le strade da alberi, rami e detriti e consentire il ripristino della viabilità, che al momento risulta interrotta in diverse zone del territorio. Il Comune ha inoltre attivato ditte private esterne per accelerare le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza degli edifici", riferisce l'ente locale aggiungendo che al "momento non si registrano evacuati".

Udine, donna muore annegata in auto nel sottopasso. Esonda il Tagliamento tra Veneto e Friuli

Tragedia anche a Latisana, in provincia di Udine, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto. La vettura era rimasta intrappolata in un sottopassaggio invaso dall'acqua dopo la pesante ondata di maltempo che in queste ore ha interessato l'intera zona tra Latisana e Lignano.

La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Due carabinieri giunti sul posto si sono immersi nell'acqua per raggiungere l'automobile ed estrarre la donna. Quando, però, sono riusciti a tirarla fuori dall'abitacolo per lei non c'era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I due militari sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Stanno bene ma sono sotto choc.

Pioggia e forte vento anche sulle Marche, con circa 160 interventi vigili del fuoco: bombe d'acqua nel Pesarese con strade trasformate in fiumi e alberi sradicati. Diluvio su Roma, un violento acquazzone si abbatte sulla capitale. A Milano distaccati pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore per forte pioggia.

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