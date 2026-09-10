circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo a Roma, nubifragio e vento sulla Capitale

Disagi e strade allagate in città

Il temporale a Roma - Ipa/Fotogramma
Il temporale a Roma - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maltempo a Roma. Nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, sulla Capitale si è abbattuto un nubifragio che ha allagato le strade della città e creato numerevoli disagi. La pioggia, con relativo abbassamento delle temperature, era già arrivata nelle prime ore del mattino con un violento temporale che aveva colpito praticamente tutte le zone di Roma.

Una breve 'pausa' dal maltempo era arrivata verso l'ora di pranzo, mentre nel primo pomeriggio la storia si è ripetuta con un nubifragio e fortissime raffiche di vento. Pioggia e maltempo sono attesi per tutta la giornata di oggi, con la situazione meteo che dovrebbe migliorare in serata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo maltempo roma roma meteo roma quanto dura maltempo
Vedi anche
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video
News to go
Assegno unico, anche nel 2027 sarà adeguato all'inflazione
Venezia 83: da Achille Lauro a Fiorello, red carpet 'all star' per Renzo Rosso - Video
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza