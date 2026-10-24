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Cisgiordania, rimpatriate le 5 italiane fermate: stanno bene

Il rientro è avvenuto nella mattinata di sabato 24 ottobre. I funzionari dell'ambasciata a Tel Aviv le ha incontrate prima della partenza: "Sono in buone condizioni"

Farnesina - (Fotogramma/Ipa)
Farnesina - (Fotogramma/Ipa)
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24 ottobre 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il rimpatrio delle cinque cittadine italiane, fermate in Cisgiordania è avvenuto questa mattina, sabato 24 ottobre. Lo rende noto la Farnesina, spiegando che funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv hanno potuto effettuare ieri sera una visita consolare presso l’aeroporto, in cui le connazionali sono apparse in buone condizioni fisiche.

Durante la permanenza del funzionario consolare nella struttura aeroportuale, alle connazionali è stato consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari e tutte hanno potuto parlare telefonicamente almeno una volta con il proprio legale.

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