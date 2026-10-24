Giornata di tensione in tutta Italia per le manifestazioni in programma da Milano a Roma, passando per Napoli, ﻿Bari e Palermo. In attesa dell'inizio dei cortei, con le piazze blindate e i negozi che corrono ai ripari in vista di possibili disordini, già in mattinata ci sono state da parte della Polizia di Stato oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza e in altre 20 città, principalmente in Lombardia, dopo gli episodi di violenza del fine settimana scorso.