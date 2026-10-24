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Allerta cortei, oggi manifestazioni in tutta Italia: 150 perquisizioni a Milano e in altre 20 città, piazze blindate

Le news in diretta delle manifestazioni di oggi da Nord a Sud

Militari in piazza Duomo a Milano - (Ipa)
Militari in piazza Duomo a Milano - (Ipa)
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24 ottobre 2026 | 10.39
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Giornata di tensione in tutta Italia per le manifestazioni in programma da Milano a Roma, passando per Napoli, ﻿Bari e Palermo. In attesa dell'inizio dei cortei, con le piazze blindate e i negozi che corrono ai ripari in vista di possibili disordini, già in mattinata ci sono state da parte della Polizia di Stato oltre 150 perquisizioni tra Milano e Monza e in altre 20 città, principalmente in Lombardia, dopo gli episodi di violenza del fine settimana scorso.

Le perquisizioni guardano in particolare universitari, ma anche liceali, giovani e giovanissimi. Da quanto si apprende i controlli sono nati da una chat Whatsapp, recuperata nel cellulare di una persona indagata per la guerriglia urbana dello scorso fine settimana, con alcuni messaggi ritenuti minacciosi o per presunte indicazioni organizzative riguardanti il corteo di oggi.

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