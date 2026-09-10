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Meteo, ecco i temporali: giù le temperature ma nel weekend torna già il sole

Che tempo farà fino a sabato 12 settembre, il quadro degli esperti

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10 settembre 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
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Arriva il maltempo sull'Italia, con un deciso calo delle temperature dopo i lunghi mesi di caldo record. Come spiegano gli esperti, lo scenario atmosferico ha assunto ora connotati autunnali al Nord e su parte del Centro, con una perturbazione di origine islandese a determinare un calo termico fino a 8-10 gradi. Attesi quindi temporali a rinfrescare la penisola, ma il sole tornerà già nel weekend mentre il clima sarà gradevole. E' questo il quadro meteo per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, e per i giorni a venire.

Come si evolverà il meteo, la parola all'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'interazione di aria fresca oceanica con la preesistente massa d'aria subtropicale sta generando diffusa instabilità, portando rovesci anche intensi e una sensibile flessione delle temperature.

L'evoluzione della perturbazione atlantica

Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gradualmente anche le regioni centrali, in particolar modo la Toscana con rovesci a carattere temporalesco con cumulati localmente elevati. Condizioni di instabilità persisteranno al Nord, con rovesci abbondanti soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Pomeriggio giovedì 10 settembre: acquazzoni e temporali raggiungeranno Roma e gran parte del Lazio, estendendosi poi alle zone interne dell'Appennino centrale e alla Campania. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 23-25°C anche su parte delle città del Centro, mentre il sole scalderà fino a 35°C alcune aree del Sud, in particolare la Puglia.

Venerdì 11 settembre: il fronte instabile scivolerà verso sud portando piogge sparse e un conseguente calo termico anche sulle regioni meridionali, mentre al Nord e su parte del Centro arriveranno le prime schiarite.

Il ritorno del bel tempo nel weekend

Questa parentesi simil-autunnale sarà di breve durata. I modelli previsionali indicano infatti un rapido rialzo della pressione atmosferica:

Miglioramento generale: il sole tornerà protagonista su gran parte della Penisola, con il Centro che vedrà cieli sereni già dalle prime ore di sabato e un Sud in progressivo miglioramento. Entro domenica il tempo sarà stabile ovunque.

Temperature miti: i termometri abbandoneranno i 22-24°C della fase piovosa per riportarsi su valori miti e gradevoli, sfiorando nuovamente i 26-27°C anche in Pianura Padana, sulle coste tirreniche ed adriatiche del Centro.

Ci attende, dunque, dopo 36 ore di maltempo, un fine settimana caratterizzato dal tipico clima settembrino: temperature confortevoli dal punto di vista biometeorologico con diminuzione dell’umidità, assenza di afa e acqua del mare tiepida fino a 26-27°C.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 10. Al Nord: instabile con piogge e temporali, soprattutto al Nord Est. Al Centro: rovesci e temporali anche intensi. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica.

Venerdì 11. Al Nord: schiarite salvo qualche residuo acquazzone. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: instabile con temporali.

Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: spiccatamente instabile.

Tendenza: domenica in prevalenza soleggiata e con massime gradevoli, al più sui 28-30 gradi.

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