Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti - in diretta tv e streaming anche in chiaro - sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.

Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.