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Superenalotto, centrato '6' da oltre 223 milioni: la vincita record a La Valletta Brianza

Il colpo è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto

Ricevitoria - (Ipa)
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11 settembre 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
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Un '6' da urlo al Superenalotto in provincia di Lecco. Nel concorso di oggi, venerdì 11 settembre, una schedina giocata a La Valletta Brianza ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo -segnala Agimeg- è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto.

Il '6' mancava ormai da oltre un anno: l'ultima sestina vincente risaliva al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il montepremi è cresciuto concorso dopo concorso, alimentando un'attesa che ha coinvolto l'intera penisola.

La somma di 223,2 milioni di euro si inserisce tra i montepremi più ricchi mai distribuiti nella storia del concorso, conquistando il secondo posto. Il gradino più alto resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della Bacheca dei Sistemi, centrati il 16 febbraio 2023 e suddivisi in 90 quote.

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