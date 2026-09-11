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Morte Emma Bonino, camera ardente possibile domenica in Campidoglio o Senato

La storica leader radicale si è spenta nella Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, a Roma, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute

Emma Bonino - (Ipa)
Emma Bonino - (Ipa)
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11 settembre 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, a Roma, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate esequie di Stato, mentre si lavora all’organizzazione della camera ardente, che potrebbe essere allestita già da domenica.

A confermare le prime indicazioni è stato il leader di +Europa Riccardo Magi, che ha parlato con i cronisti all’uscita della struttura sanitaria: "La camera ardente potrebbe essere probabilmente già da domenica". Tra le ipotesi c’è la sala della Protomoteca in Campidoglio, ma si valuta anche la possibilità di allestirla al Senato. "Comunque verrà tutto comunicato nella giornata di oggi", ha aggiunto Magi.

Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 14 settembre 2026 alle ore 10 a Palazzo Chigi per le esequie di Stato della senatrice. I funerali, aveva già spiegato Magi, si terranno "a inizio prossima settimana, non prima".

Il ricovero al Santo Spirito di Roma

Le condizioni di salute di Emma Bonino si erano aggravate nei giorni precedenti alla morte. Il 7 settembre era stata trasferita all’Ospedale Santo Spirito di Roma, dove era arrivata in codice rosso e successivamente era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

I medici avevano definito la situazione delicata. Nel successivo bollettino era stato comunicato il trasferimento della storica leader radicale in una struttura sanitaria privata, la Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, dove è morta oggi.

Il cordoglio di Mattarella e Meloni

Tra le prime reazioni alla morte di Emma Bonino c’è quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato il ruolo avuto dalla senatrice nella storia della Repubblica. "La scomparsa di Emma Bonino addolora profondamente", ha dichiarato Mattarella, sottolineando come Bonino abbia lasciato "un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente".

Il capo dello Stato ha ricordato il suo impegno come esponente radicale, liberale, femminista ed europeista e le sue battaglie contro la fame nel mondo e la pena di morte e a favore del Tribunale penale internazionale. Negli ultimi anni, ha aggiunto Mattarella, la priorità di Bonino era diventata l’unità e una maggiore integrazione dell’Unione europea.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Bonino, annunciando che il governo sta predisponendo le esequie di Stato. "Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione", ha scritto Meloni.

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