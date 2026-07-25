È di 19 morti e 27 feriti il bilancio dello scontro avvenuto oggi sull'autostrada che collega Damasco a Deir al-Zour, nella Siria centrale, che ha coinvolto due autobus di linea.

Deyrezzor-Şam karayolunda Suriye askerlerini taşıyan otobüs ile sivil bir otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. Gelen bilgilere göre 10 asker+9 sivil hayatını kaybetti,27 kişi yaralandı. pic.twitter.com/5XyDXEMfVi