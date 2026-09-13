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Incidente in barca nel canale di Tessera a Venezia, 25enne è grave: si cerca la moglie caduta in acqua

Luca Zaia: "Sean Michieli, 25 anni, pescatore di vongole di Burano, era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, 26 anni. Di lei non si hanno notizie"

Sean Michieli e Gabriella Querino - (Facebook: Luca Zaia)
Sean Michieli e Gabriella Querino - (Facebook: Luca Zaia)
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13 settembre 2026 | 15.38
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Venezia, dove a causa di un incidente tra un barchino e un taxi un 25enne lotta tra la vita e la morte e la moglie è dispersa. A darne notizia è stato, tra gli altri, l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, sui propri canali social.

"Sean Michieli, 25 anni, pescatore di vongole di Burano, sta lottando tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, 26 anni. Sean è ricoverato in Rianimazione all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Di Gabriella, invece, non si hanno ancora notizie e proseguono senza sosta le ricerche nelle acque della laguna. Un grazie a tutti gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche e nei soccorsi. La speranza è che Gabriella possa essere ritrovata", ha Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale.

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incidente nautico canale Tessera ricerche moglie
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