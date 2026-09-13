"Tantissimi cittadini sono qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, protagonista della nostra repubblica e della nostra democrazia. Mi hanno colpito davanti al feretro tante persone davanti al feretro che le hanno detto: 'grazie'". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della camera ardente in Campidoglio per Emma Bonino. "Ha svolto un ruolo molto importante in tante fasi decisive per rendere il nostro paese più libero e quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace per lo stato di diritto, per le libertà civili e politiche" ha aggiunto.