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Serie A, oggi Como-Venezia - Diretta

La squadra di Fabregas ospita i lagunari al Sinigaglia, nella decima giornata di campionato

Nico Paz - IPA
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01 novembre 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 novembre, i lariani di Cesc Fabregas ospitano il Venezia di Davide Nicola in un match della decima giornata di campionato. I padroni di casa, reduci da tre vittorie di fila e quarti in classifica con 20 punti, affrontano i lagunari ultimi in classifica a quota 3. Si comincia alle 12:30.

Dove vedere Como-Venezia? La partita sarà visibile in esclusiva su Dazn e in streaming sull'app di Dazn.

Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta, il Como andrà a far visita all'Inter, mentre il Venezia ospiterà l'Udinese.

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