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Omicidio nella notte alle porte di Arezzo, 61enne trovato morto nel parcheggio di un ristorante

Il corpo dell'uomo, un 61enne residente a Castiglion Fiorentino, era riverso accanto a un'auto nella zona industriale di San Zeno

Rilievi della polizia scientifica - Fotogramma
Rilievi della polizia scientifica - Fotogramma
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01 novembre 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
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Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella notte di Halloween nel parcheggio del ristorante 'La Torretta', nella zona industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo. Sul caso è stata aperta un'indagine per omicidio, affidata agli investigatori della Squadra mobile della Questura. La vittima è un cittadino italiano, nato a Milano e residente a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Il corpo è stato rinvenuto a terra, nei pressi di un'automobile parcheggiata. L'uomo presentava evidenti ferite alla testa, con tracce di sangue. Secondo le prime informazioni, le lesioni potrebbero essere state causate da un corpo contundente.

La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che l'aggressione mortale sia avvenuta proprio nell'area del parcheggio, dove è stato scoperto il cadavere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Gli agenti della Polizia scientifica hanno effettuato un lungo sopralluogo, concentrandosi sulla ricerca di eventuali tracce biologiche e di altri elementi che possano contribuire a chiarire la dinamica del delitto. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle attività in corso, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e individuare eventuali responsabili.

Intorno alle 4 del mattino, dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stata sottoposta a una prima ricognizione medico-legale. Ulteriori accertamenti potranno fornire indicazioni decisive sulle cause e sulle circostanze della morte.

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