Il conto alla rovescia è finito. Oggi, sabato 31 ottobre, il Milan affronta l'Inter nel derby di Milano, big match della decima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Bologna, vittorioso a San Siro per 4-2, mentre i nerazzurri hanno superato il Venezia in trasferta per 2-0. In classifica la squadra di Chivu è prima con 25 punti, a pari merito con la Lazio, quella di Amorim è quinta a quota 18, a -2 dal Como quarto. Calcio d'inizio alle 20:45.