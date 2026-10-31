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Serie A, oggi Udinese-Roma - Diretta

I bianconeri ospitano la squadra di Gasperini nella decima giornata di campionato

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31 ottobre 2026 | 17.01
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 ottobre, i giallorossi affrontano l'Udinese al Bluenergy Stadium, nella decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 21 punti, è chiamata a dare continuità agli ultimi risultati positivi, mentre gli uomini di Runjaic vanno a caccia del riscatto dopo sei sconfitte e un pareggio (lo 0-0 contro il Parma) nelle ultime sette partite di Serie A. Calcio d'inizio alle 18.

Dove vedere Udinese-Roma? La partita sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn.

Nell'undicesima giornata di Serie A, l'Udinese affronterà il Venezia in trasferta venerdì 6 novembre alle 20:45. Sabato 7 novembre, alle 20:45, la Roma ospiterà invece il Sassuolo all'Olimpico.

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