La storia della Lazio in tribuna. All'Olimpico. Per la partita di campionato contro il Cagliari. C'è anche l'ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti a godersi la delicata sfida di campionato in casa contro i rossoblù oggi, domenica 1 novembre. Per una partita che potrebbe proiettare la squadra di Gennaro Gattuso al primo posto in classifica in solitaria, dopo il ko dell'Inter nel derby di sabato contro il Milan.

Lazio-Cagliari, all'Olimpico anche Cragnotti

L'ex numero uno della Lazio si è palesato in tribuna insieme al figlio Massimo, sedendosi nella fila subito sotto quella dell'attuale presidente del club capitolino Claudio Lotito. Per Cragnotti, guida di tanti successi biancocelesti, non è la prima volta all'Olimpico in questa stagione: l'ex patron era stato avvistato sugli spalti anche a inizio settembre, per il big match contro il Milan poi terminato 2-2.

Sergio Cragnotti ha guidato la Lazio dal 1992 al 2003, ricoprendo il ruolo di presidente nel biennio 1992-1994 e tra il 1998 e il 2003 (tra il 1994 e il 1998, la carica presidenziale era stata ricoperta da Dino Zoff). Con lui il club capitolino ha messo in bacheca 7 trofei, tra cui spicca lo storico scudetto del 2000, nell'anno del centenario.