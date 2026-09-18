Malattie respiratorie e rare. Asma e BPCO, la sfida della consapevolezza

Josuel Ora, Dirigente medico presso l'U.O.C. di Pneumologia del Policlinico Tor Vergata, nel docufilm "Il nuovo mondo" richiama l'attenzione sulla scarsa consapevolezza che ancora accompagna asma e BPCO, patologie respiratorie molto diffuse ma spesso sottovalutate. La variabilità dei sintomi, le comorbidità e la complessità delle terapie possono rendere difficile una corretta percezione della malattia e favorire l'abbandono dei trattamenti. Per questo diventa centrale il rapporto tra medico e paziente, costruito sulla conoscenza della patologia, sul dialogo e sulla capacità di accompagnare la persona nel percorso di cura.