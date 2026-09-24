circle x black
Cerca nel sito
 
banner universita

Università: Dall’Agata (Scuola Galileiana), 'MeMo convince studenti che non si iscriverebbero'

Progetto MeMo - (Foto Adnkronos)
Progetto MeMo - (Foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Riusciamo ad accompagnare e a convincere e a far capire loro quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare". Lo ha detto Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, parlando del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, il programma di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati. "Abbiamo toccato con mano il successo che ha nel portare studenti che normalmente non si iscriverebbero all'università, che non farebbero un percorso di formazione superiore come quello che viene proposto dai nostri istituti, dalle nostre università", ha aggiunto Dall'Agata.

L’intervento del direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova, si inserisce nell’ambito dell’accordo siglato dalle cinque istituzioni universitarie della rete Merita – Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Collegio Superiore dell’Università di Bologna, Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova e Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma – con l’Università Bocconi, con l’obiettivo di dare continuità e ampliare la portata di MeMo.

"Siamo molto contenti come Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova di partecipare a questo progetto e a questa rete", ha sottolineato Dall’Agata, spiegando che l’esperienza maturata sul campo ha mostrato come l’orientamento possa incidere sulle scelte degli studenti. L’obiettivo, ha evidenziato, è far conoscere a ragazzi che spesso non prendono in considerazione l’università "quali sono le opportunità che una formazione universitaria può dare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MeMo orientamento universitario formazione superiore
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza