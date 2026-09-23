Al Colosseo è stata deposta una corona di fiori, a nome del ministero della Cultura, in memoria dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione dell'Anfiteatro. Il ministro Alessandro Giuli, che era presente, ha dichiarato: "Abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia perché non vogliamo che si ripeta. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su quanto è accaduto".