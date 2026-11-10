circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, evacuato aereo militare Usa da base Raf per minaccia Teheran

Secondo il Wall Street Journal, i funzionari statunitensi stanno discutendo se la minaccia sia di carattere generale o più specifica. Trump intravede slancio positivo verso un accordo con l'Iran ma Teheran smentisce negoziati

Raf - (Ipa)
Raf - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 09.42
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Gli Stati Uniti hanno evacuato lunedì sera uno dei loro aerei dalla base della Royal Air Force (Raf) di Mildenhall, in Gran Bretagna, a causa di una minaccia iraniana. Lo riporta il Wall Street Journal, le cui fonti non hanno rivelato la natura della minaccia.

Secondo il Wall Street Journal, i funzionari statunitensi stanno discutendo se la minaccia alla base Raf di Mildenhall sia di carattere generale o più specifica. Secondo quanto riportato, altri aerei cisterna per il rifornimento in volo sono stati trasferiti in Germania e in altre basi ieri mattina e nel corso della giornata. Il rapporto cita dati di tracciamento dei voli e fonti ufficiali. Da parte degli Stati Uniti non ci sono commenti, a parte quelli dell'aeronautica militare, secondo cui gli aerei vengono spostati tra diverse località per molteplici ragioni.

Trump intravede slancio positivo ma Teheran smentisce negoziati

Dal punto di vista dei colloqui, Donald Trump ha dichiarato di intravedere uno "slancio positivo" verso un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, in seguito al suo incontro con il primo ministro del Qatar, Paese che funge da mediatore. L'Iran, tuttavia, smentisce l'esistenza di negoziati e su X il segretario Snsc Mohsen Rezaei scrive: ''fermatevi a fabbricare notizie false su presunti colloqui immaginari''. Sebbene una ripresa degli attacchi contro l'Iran sia "poco probabile", gli Stati Uniti restano "pronti a intervenire", ha ribadito il presidente Usa su Truth Social dopo l'incontro con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ha inoltre affermato che il suo Paese, insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait "e altri, preferirebbe il mantenimento dello status quo".

Al Thani dal canto suo ha definito "ottima" la conversazione avuta con Trump e il vicepresidente JD Vance. Su X il primo ministro del Qatar ha scritto di aver discusso della situazione nella regione e delle "modalità per far progredire i colloqui tra Stati Uniti e Iran". E ha aggiunto di essere "grato per le discussioni positive volte a raggiungere un accordo e a portare la pace nella regione".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza