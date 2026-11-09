circle x black
Cerca nel sito
 

G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews

Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Parigi per partecipare alla seconda riunione ministeriale Esteri del G7 sotto la presidenza francese. Al centro della ministeriale le principali crisi internazionali, con un focus particolare sull'Ucraina, sul Medio Oriente e sulle tensioni con l'Iran, oltre alla sicurezza marittima, alla guerra ibrida e alle nuove minacce alla stabilità internazionale. L'Italia avrà il compito di introdurre due segmenti dei lavori, dedicati al Sudan e allo Stretto di Hormuz. Su richiesta di Tajani, il G7 di Parigi metterà al centro del dibattito il tema dell'escalation di gravi episodi di guerra ibrida che in questi giorni hanno preso di mira l'Europa. (dall'inviato Piero Spinucci)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews
Tajani: "Hacker filorussi hanno messo taglia su di me e mia famiglia, non mi faccio intimidire" - Video
Roma, Gualtieri si ricandida e apre a M5S e Azione: "Coalizione più larga" - Video
News to go
Confagricoltura, partnership con Automotoclub Storico Italiano
"Voi fate la differenza", la dedica e l'esibizione di Noemi alla presentazione del calendario storico dei Carabinieri - Video
News to go
Clima, allarme Lancet: nel 2023 record di 710mila morti legati al caldo
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza