Lieberman potrebbe preferire un'alleanza con gli ultraortodossi e mantenere salda la sua opposizione a un governo con gli arabi, arrivando anche a proporre un governo con lui premier. Media: Shin Bet non ha fornito prove di interferenze nelle elezioni

Gadi Eisenkot avrà bisogno di scendere a compromessi, anche con i partiti arabi reduci da uno storico exploit alle elezioni parlamentari del 27 ottobre, per poter formare quello che ha definito ''un governo di emergenza nazionale''. Ma Advigor Lieberman potrebbe ostacolarlo, preferendo un'alleanza con gli ultraortodossi e mantenendo salda la sua opposizione a un governo con gli arabi. Arrivando anche a proporre un governo dove sia proprio lui, Lieberman, il premier. Lo scrive Haaretz, notando che proprio il leader del partito Yisrael Beiteinu potrebbe essere la spina nel fianco di Eisenkot.

Incognita Lieberman

Secondo Lieberman, infatti, in Israele potrebbe nascere un governo con il Giudaismo Unito della Torah, che rappresenta la comunità ultraortodossa ashkenazita, e con Shas, espressione della comunità ultraortodossa sefardita. Alla guida di questo governo potrebbe esserci proprio Lieberman, scrive Haaretz, sottolineando che il leader di destra ha escluso categoricamente l'opzione di condivisione del potere che preveda una rotazione della carica di primo ministro.

Molti, appunto, interpretano questa mossa come un tentativo di Lieberman di diventare primo ministro. Tuttavia, Lieberman non lo ha affermato esplicitamente, nemmeno ai suoi collaboratori. Ma, scrive Haaretz, ai suoi Lieberman ha detto che se Eisenkot presenterà alla Knesset un governo di minoranza, con il sostegno della Lista Araba Unita e l'astensione della Lista Unita, non si asterrà. Lieberman voterà contro il governo e lo farà cadere.

Gli scenari

Rispetto ai partiti ultraortodossi, Eisenkot preferirebbe che appoggiassero il suo governo dall'esterno della coalizione astenendosi, una soluzione che considera la più conveniente per tutti i soggetti coinvolti. Il team di Eisenkot sta prendendo in considerazione anche un altro possibile scenario. Non esclusa, infatti, la possibilità di formare un governo con i quattro partiti a maggioranza ebraica del blocco, insieme alla Lista Araba Unita e Giudaismo Unito della Torah. Un simile accordo potrebbe facilitare l'accettazione da parte di Lieberman della partecipazione della Lista Araba Unita, poiché il governo non avrebbe bisogno di fare affidamento anche sulla Lista Unita.

Sia Eisenkot sia Lieberman stanno cercando di presentare i rispettivi sforzi per formare un governo come complementari piuttosto che in competizione. Tuttavia, entrambi sono consapevoli che sarà difficile conciliare le loro strategie negoziali, nota Haaretz.

Media: Shin Bet non ha fornito prove di interferenze nelle elezioni

Intanto lo Shin Bet non è riuscito a fornire alcuna prova a sostegno dei sospetti di interferenze straniere nelle elezioni parlamentari che si sono svolte in Israele lo scorso 27 ottobre. Lo riporta il quotidiano Haaretz citando alti funzionari della sicurezza a condizione di anonimato. "Non è certamente una questione di sicurezza ed è altamente improbabile che si tratti di un reato", ha dichiarato un funzionario a Haaretz.

A guidare l'inchiesta è stato il capo dello Shin Bet, David Zini. Secondo alcune fonti, Zini avrebbe affermato che fino a 100 milioni di shekel, pari a 35 milioni di dollari, potrebbero essere stati inviati da una potenza straniera per influenzare le elezioni a favore dei partiti arabi. Il principale sospettato è stato il Qatar. Secondo quanto riportato da Haaretz, però, al momento gli inquirenti stanno esaminando il possibile trasferimento di poche centinaia di migliaia di shekel a soggetti arabi da parte dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), quindi non da uno Stato straniero.

Il quotidiano israeliano aggiunge comunque che al momento non è emersa alcuna prova a sostegno di questa accusa, anche se sono state interrogate decine di persone. "Abbiamo solo informazioni di intelligence prive di fondamento", ha affermato un funzionario citato da Haaretz, sottolineando che "non ci sarà un'indagine penale".