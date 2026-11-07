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Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews

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07 novembre 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
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A seguito del ritorno dei Democratici alla maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, Donald Trump ha sostituito la Chief of Staff Susie Wiles con lo storico consigliere Stephen Miller. Wiles, prima donna nel suo ruolo ed esperta stratega elettorale, rappresentava la gestione manageriale, pragmatica e di raccordo con l'establishment del partito. Miller è invece l'ideologo della linea più intransigente sul nazionalismo e sull'immigrazione. Questo avvicendamento segna un cambio di passo decisivo per l'amministrazione Trump.

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