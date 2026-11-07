Il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, è finito nella bufera per aver pubblicato sui propri canali social una foto del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani mentre indossava il cappellino rosso Maga, per poi rimuoverla dopo le polemiche di Forza Italia e dopo che anche Giorgia Meloni è intervenuta. Ma cosa è successo?

Tra i primi a intervenire dopo la pubblicazione dell'immagine, c'è stato il presidente della commissione Esteri Difesa del Senato Maurizio Gasparri. "È gravissimo che Stefano Bonaccini, presidente del PD, principale partito di opposizione, abbia pubblicato sui social una foto falsa, frutto dell'intelligenza artificiale, con Tajani che indossa un cappellino ‘Maga’ che non ha mai indossato. È un modo scorretto e sleale di utilizzare strumenti tecnologici per diffamare gli avversari e diffondere menzogne. Bonaccini deve rimuovere questo falso e chiedo pubblicamente che cosa pensa di questa condotta il segretario del Partito Democratico Elly Schlein. Non ha nulla da dire sul comportamento del presidente del suo partito? Tutti possono pubblicare foto false per denigrare gli avversari? È questa la nuova linea del PD? La menzogna in dimensioni tecnologiche? Le foto false per dimostrare l'indimostrabile? Tajani non ha mai indossato quel cappello che veniva distribuito come gadget e lo ha lasciato a chi gliel'aveva offerto", ha detto Gasparri.

Poi, è arrivato il commento di Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.“La falsificazione delle cose è un tratto distintivo della sinistra, ma stavolta si va oltre l’immaginabile. Il presidente Pd Bonaccini ha pubblicato una foto falsa, realizzata con l’intelligenza artificiale, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani che indossa il cappellino Maga. Si tratta di un gesto grave, che offende una persona, un’istituzione e anche i cittadini, che vengono disorientati da una informazione del tutto inventata da parte del Presidente del primo partito di opposizione. Bonaccini ha il dovere di scusarsi e cancellare immediatamente quel post indegno. Oltretutto, questo avviene nel momento in cui il governo italiano è alle prese con un’offensiva di guerra ibrida e lo stesso Ministro degli Esteri è minacciato dagli hacker del dark web", ha dichiarato.

Persino Giorgia Meloni è intervenuta con una nota: "Altrettanto preoccupante è la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell’opposizione. La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione". Infine, è arrivata la decisione di Bonaccini: "Vista la richiesta di Forza Italia e per non ingenerare equivoci, ho rimosso il post con un ‘meme’ ironico su Antonio Tajani che indossava il cappellino Maga, che pur aveva tenuto come ampiamente documentato", ha spiegato in una nota.

Ma non è servito a spegnere le polemiche. Gasparri è tornato infatti sull'argomento dichiarando: "Il presidente del Pd Bonaccini ha cancellato il post che aveva diffuso sui social con una foto falsa di Antonio Tajani, realizzata con l’intelligenza artificiale con intenti denigratori. Ma non si è scusato per la sua condotta da falsario, confermando che l’intelligenza artificiale dovrebbe usarla per se stesso, per incrementare la sua limitata intelligenza politica".

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