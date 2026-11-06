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Fine Vita, Zaia: "Governo impugna legge Veneto, ne serve una Nazionale" - Video

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06 novembre 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
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"È una prerogativa del governo impugnare le leggi che ritiene incostituzionali: io sono convinto che la legge approvata nel consiglio regionale del Veneto sul fine vita sia assolutamente in linea con la Costituzione". Lo dice in un video il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. "Questo dibattito esiste perché nel parlamento italiano, dal 2009 a oggi, non si è mai avuto la forza o la volontà di approvare una legge nazionale che - conclude Zaia - darebbe risposta alle Regioni e ai pazienti che chiedono di poter gestire il loro fine vita".

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