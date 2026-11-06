circle x black
Cerca nel sito
 

Volontari arrestati in Cisgiordania mentre aiutavano i palestinesi nella raccolta delle olive, ci sono anche italiani. Tajani: "Spero loro rientro prima possibile"

Tra i 14 volontari internazionali arrestati anche Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia e componente del Consiglio nazionale di Europa Verde

Soldati israeliani - (Afp)
Soldati israeliani - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 14.12
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

"In Cisgiordania, nei pressi di Kafr Ni’ma, a 23 chilometri da Ramallah, 14 volontari internazionali sono stati arrestati dalle autorità israeliane mentre aiutavano i palestinesi nella raccolta delle olive. Tra loro ci sono Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia e componente del Consiglio nazionale di Europa Verde, e altri cittadini italiani. Ho informato personalmente il Ministero degli Esteri dopo aver ricevuto un messaggio vocale da Giorgia Lombardi, nel quale mi raccontava quanto stava accadendo. I palestinesi sono stati brutalmente picchiati dai coloni israeliani e i volontari internazionali sono stati aggrediti. Sono poi intervenuti l’esercito e la polizia israeliana che, invece di arrestare i coloni responsabili delle violenze, hanno arrestato i volontari impegnati nella raccolta delle olive, ritirando loro i passaporti". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Siamo di fronte all’ennesimo, inaccettabile episodio di violenza riconducibile alle politiche del governo criminale di Netanyahu, che il governo italiano continua a tollerare. Chiediamo l’immediata attivazione del Ministero degli Esteri e della nostra rappresentanza diplomatica per garantire la sicurezza e la liberazione dei cittadini italiani coinvolti e degli altri volontari. Non è accettabile che chi aiuta pacificamente i palestinesi venga arrestato mentre chi esercita violenza rimane impunito", conclude Bonelli.

Stiamo seguendo il caso con l’ambasciata e il consolato - ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul caso dei volontari arrestati in Cisgiordania - Speriamo che possano essere rimandati il prima possibile in Italia”.

“Apprendo con grande preoccupazione di quanto sta accadendo alla consigliera comunale Giorgia Lombardi in Cisgiordania: una notizia che ci tocca profondamente e che ci lascia sgomenti", ha dichiarato il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini. "Di fronte a queste notizie le appartenenze e gli schieramenti politici non esistono - ha sottolineato - ma lasciano pieno spazio alla solidarietà: Giorgia Lombardi è innanzitutto una nostra concittadina, una rappresentante del nostro consiglio comunale ed è parte integrante della nostra comunità. Vorrei quindi esprimere la mia più sentita vicinanza alla consigliera, alla sua famiglia, al capogruppo Roberto Centi, a tutti i consiglieri parte della sua rappresentanza politica e al co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli". "Seguiremo con la massima attenzione tutti gli sviluppi della vicenda, e rimaniamo a completa disposizione affinché ritorni a casa il prima possibile", ha concluso il sindaco.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Eicma, premier Giorgia Meloni arrivata a Milano in visita all'evento - Video
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza