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Allarme bomba in Irlanda, evacuate le sedi di una tv e di un quotidiano a Dublino

In una mail la minaccia alla sede del gruppo radiotelevisivo Rte e all'Irish Independent. Lo stesso messaggio sarebbe stato recapitato anche ad altri organi di informazione in Irlanda e nel Regno Unito

Dublino - Fotogramma
Dublino - Fotogramma
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06 novembre 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le sedi di due media irlandesi, il gruppo radiotelevisivo pubblico Rte e il quotidiano Irish Independent sono state evacuate a Dublino a causa di un allarme bomba. Lo hanno riferito gli stessi due media. La sede di Rte a Dublino è stata evacuata in seguito alla ricezione di un'email contenente la minaccia, inviata al gruppo radiotelevisivo nel corso della mattinata. Secondo quanto riferito dall'emittente sul proprio sito, lo stesso messaggio sarebbe stato recapitato anche ad altri organi di informazione in Irlanda e nel Regno Unito. Anche il quotidiano The Irish Independent ha confermato di aver ricevuto la minaccia e di aver disposto l'evacuazione del personale.

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