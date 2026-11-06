In una mail la minaccia alla sede del gruppo radiotelevisivo Rte e all'Irish Independent. Lo stesso messaggio sarebbe stato recapitato anche ad altri organi di informazione in Irlanda e nel Regno Unito

Le sedi di due media irlandesi, il gruppo radiotelevisivo pubblico Rte e il quotidiano Irish Independent sono state evacuate a Dublino a causa di un allarme bomba. Lo hanno riferito gli stessi due media. La sede di Rte a Dublino è stata evacuata in seguito alla ricezione di un'email contenente la minaccia, inviata al gruppo radiotelevisivo nel corso della mattinata. Secondo quanto riferito dall'emittente sul proprio sito, lo stesso messaggio sarebbe stato recapitato anche ad altri organi di informazione in Irlanda e nel Regno Unito. Anche il quotidiano The Irish Independent ha confermato di aver ricevuto la minaccia e di aver disposto l'evacuazione del personale.