Il bus di linea interurbana è uscito di strada ed è finito contro un albero in un fosso nel comune francese di Lent, nel dipartimento dell'Ain

Un autobus di linea interurbana è uscito di strada ed è finito contro un albero in un fosso questa mattina intorno alle 7 nel comune francese di Lent, nel dipartimento dell'Ain. Due persone sono in arresto cardiocircolatorio e le loro condizioni sono definite molto gravi, secondo quanto riporta Bfmtv. Decine di altre risultano ferite. A riferire dell'accaduto all'Afp è stato il sindaco di Lent, Yves Cristin.

Un imponente dispositivo di soccorso è stato mobilitato. Sul posto si recheranno il prefetto, Louis-Xavier Thirode e il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot. "È stato attivato il centro operativo dipartimentale, che consente di coordinare l'azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi", aggiunge la prefettura. Sono stati mobilitati due elicotteri, è stato attivato il piano comunale di emergenza e il comune limitrofo si sta occupando dell'accoglienza delle famiglie, spiega Yves Cristin.