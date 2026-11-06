circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, incidente mortale al Foro Italico: denunciata 21enne fuggita dopo lo scontro

La ragazza, a bordo di una Aygo, si era allontanata senza prestare soccorso. Gli agenti erano già riusciti a individuare l’autovettura coinvolta e nella serata di ieri, mentre erano in corso le indagini, la 21enne si è presentata autonomamente presso gli uffici del II Gruppo Parioli

Polizia di Roma Capitale - Ipa
Polizia di Roma Capitale - Ipa
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stata denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale una giovane italiana di 21 anni, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto ieri, in via del Foro Italico, nel quale è morto un motociclista italiano di 24 anni. L'incidente si è verificato all’altezza del civico 430, in direzione San Giovanni, e ha coinvolto una Piaggio Vespa, condotta dalla vittima, e un'auto Toyota Aygo X, alla cui guida si trovava la giovane, che si era allontanata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Le indagini, avviate nell’immediatezza dagli agenti della Polizia Locale, II Gruppo Parioli, si sono concentrate fin dalle prime fasi sulla ricostruzione dell’accaduto e sull’identificazione del veicolo allontanatosi dopo lo scontro.

Attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte, gli agenti erano già riusciti a individuare l’autovettura coinvolta e nella serata di ieri, mentre erano in corso le indagini, la 21enne si è presentata autonomamente presso gli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Toyota Aygo X è stata sequestrata. Proseguono le indagini degli agenti per chiarire ogni aspetto della dinamica dell’incidente e accertare le circostanze che hanno determinato il tragico impatto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza