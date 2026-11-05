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Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video

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05 novembre 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
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Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre scorsi, all'interno di una discoteca in via Acquicella Porto, a Catania, con un giovane rimasto ferito a una gamba. Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. I militari, intervenuti intorno alle 2.30 nel locale dopo la segnalazione di alcuni spari esplosi all'interno, hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza, rinvenendo durante il sopralluogo un bossolo calibro 7,65 e un'ogiva. Nelle immagini l'aggressore, al culmine di una discussione con la vittima, estrae una pistola esplodendo almeno un colpo all'indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri clienti, in preda al panico, si allontanano in fretta.

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