Allarme bomba oggi giovedì 5 novembre su tre voli. Un allarme, che è scattato su un volo tra Dublino e Roma,ha costretto un aereo a un atterraggio di emergenza in una base militare a Evreux in Francia. E' quanto riferisce 'Le Figaro'. L'ufficio del primo ministro francese segue la vicenda che riguarda un Airbus A320.

A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 scortato da jet dell'Aeronautica militare, secondo ricostruzioni da fonti aeroportuali sono state attivate e tutt'ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.

Un altro allarme bomba è scattato su un volo decollato questa mattina dall'aeroporto 'Silvio Berlusconi' di Malpensa. L'aereo, della compagnia Wizz Air, era diretto a Varsavia, ma è stato dirottato a Vienna, dove è atterrato. Lo fa sapere la compagnia aerea. La minaccia di bomba è stata ricevuta durante il volo. Il dirottamento "è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio", fa sapere la Wizz Air, sottolineando che "l'episodio si inserisce in una serie di analoghe minacce di bomba che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse compagnie aeree in tutta Europa. Wizz Air non è l’unico vettore a essere stato preso di mira: anche altre compagnie hanno ricevuto minacce che hanno comportato il dirottamento dei voli e l’attivazione dei relativi controlli di sicurezza".

La compagnia ha assicurato di star "collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità".

Martedì 3 novembre, nell'arco della giornata, sono stati segnalati una decina di allarmi bomba riguardanti voli in Europa, tutti confermati come falsi. Almeno quattro collegamenti della compagnia Ryanair erano stati coinvolti, tra cui un altro volo Dublino-Roma, oltre ad alcuni aerei delle compagnie Sas, Lot e Wizz Air. Questi allarmi avevano comportato controlli di sicurezza, dirottamenti dei voli e brevi chiusure degli aeroporti. A Roma-Fiumicino, due aerei Ryanair erano stati sottoposti a operazioni di bonifica dopo una segnalazione anonima.

Un velivolo della compagnia Lot, partito da Londra-Heathrow, era stato dirottato martedì dall'aeroporto di Varsavia-Chopin a quello di Varsavia-Modlin. In Bulgaria, erano stati controllati anche due aerei in arrivo a Sofia. Secondo la polizia di frontiera, le segnalazioni che li riguardavano erano state inviate via e-mail al Ministero dell'Interno. Il giorno precedente, un volo Wizz Air in partenza da Londra-Luton e diretto a Sofia era stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest, scortato da due caccia ungheresi.